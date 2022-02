Vrouwen dwingen slachtoffers tot seks en winkeldiefstallen: 2 en 1 jaar cel

Twee vrouwen (26 en 29) uit Beek en Donk en Eindhoven hebben twee vrouwen van 23 en 26 maandenlang mishandeld en gedwongen om seks te hebben en winkeldiefstallen te plegen. De rechtbank in Den Bosch heeft de daders veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk twee en één jaar.

De 29-jarige vrouw uit Eindhoven kreeg een lagere straf omdat de rechtbank haar ziet als 'medepleger'. De vrouw uit Beek en Donk moet zich laten opnemen in een Forensische Psychiatrische Afdeling. De Eindhovense moet onder behandeling.

Beide daders kregen zes maanden voorwaardelijke celstraf, die ze moeten uitzitten als ze binnen drie jaar opnieuw in de fout gaan. Ook moeten ze zich melden bij de reclassering.

Verliefd op de verdachte

De slachtoffers kenden elkaar niet en hebben los van elkaar aangifte gedaan. Ze waren allebei kwetsbaar en dakloos en werden verliefd op de jongste verdachte.

In 2020 trok het eerste slachtoffer bij de jongste verdachte in, een jaar later het tweede slachtoffer. Zij woonden toen in Eindhoven. Om daar te mogen blijven, moesten de slachtoffers hun inkomsten afgeven en het huishouden doen. Het ene slachtoffer moest geld verdienen door seks te hebben, het andere slachtoffer door seksuele handelingen uit te voeren voor de webcam.

Tien euro weekgeld

De slachtoffers moesten iedere dag lang werken, terwijl de verdachten vrijwel alle opbrengsten in eigen zak staken. Hun bankpassen werden ingenomen en ze mochten wekelijks iets uitzoeken voor tien euro.

De slachtoffers werden mishandeld en bedreigd. Als ze niet genoeg geld verdienden, kregen ze geen eten of drinken. De daders zeiden dat ze seksueel getinte foto's van hen naar hun vaders zouden sturen, als ze niet mee zouden werken.

De officier van justitie had een gevangenisstraf geëist van zes en vijf jaar. De rechtbank komt met veel lagere straffen, onder meer omdat beide verdachten lijden aan meerdere stoornissen, zoals borderline en een posttraumatische stressstoornis. Daardoor waren ze allebei verminderd toerekeningsvatbaar.

