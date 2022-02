Jeffrey Herlings mist seizoensstart MXGP door botbreuk

Motorcrosser Jeffrey Herlings mist de seizoensstart van de MXGP. De wereldkampioen uit Oploo viel maandag tijdens een trainingsstage in het Spaanse Montearagon en brak daarbij zijn hielbeen oftewel hak. Herlings is er dinsdagavond aan geopereerd en is, zo blijkt woensdag, twee tot drie maanden uitgeschakeld.

Een ongelukkige val, Herlings sprong te kort op een bult, kost de regerend wereldkampioen de seizoensstart in de MXGP. Hij mist in ieder geval de Grand Prix' van Groot-Brittannië (20 februari) en Lombardije (6 maart). En zeer waarschijnlijk ook die van Argentinië (20 maart).

"We betalen een hoge prijs voor een crash van niets", zegt de onfortuinlijke Jefffey Herlings over zijn ongeluk. "Ik denk dat ik een kleine steen raakte bij het opstijgen waardoor ik voorover over het stuur vloog. De schade aan m’n linkervoet is best groot en het is zaak om het zo goed mogelijk te laten herstellen."

Geen druk of stomme dingen doen

De drie wedstrijden in april zijn nog een groot vraagteken. Het moet meezitten wil Herlings dan al voluit kunnen rijden. Maar niets is onmogelijk, zo bewees hij al eerder.

"Het is moeilijk antwoord geven op de vraag wanneer Jeffrey precies weer aan wedstrijden kan deelnemen", zegt zijn manager Joël Smets van KTM. "Zijn voet gaat eerst twee weken in het gips en hij mag er daarna zes weken niet op steunen. Maar bij Jeffrey weet je het nooit. Hij is inmiddels redelijk ervaren met dit soort situaties. Al is hij geen achttien meer, meestal valt het mee bij hem. We gaan er in ieder geval geen druk op leggen of stomme dingen doen."

Alsnog wereldkampioen

De blessure van Herlings is natuurlijk een flinke streep door de rekening voor komend seizoen. De crosser uit Elsendorp verdedigt zijn wereldtitel en het missen van te veel wedstrijden helpt daar niet bij.

Vorig jaar moest Herlings echter ook wegens een blessure enkele wedstrijden verstek laten gaan door een blessure. Tijdens de GP in Oss in juli brak hij zijn schouderblad, maar won in november in het Italiaanse Mantova alsnog de wereldtitel.

LEES OOK: Vijfde wereldtitel voor Herlings: 'Dit is de mooiste én de moeilijkste'