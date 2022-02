Taxibedrijf platgebeld over actie van gemeente Breda: 'We wisten van niks'

Een nietsvermoedend taxibedrijf in Spijkenisse werd dinsdagochtend platgebeld met vragen over een actie van de gemeente Breda. Tientallen verdwaalde Bredanaars belden voor een gratis tegoedbon voor ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie. "Het ging de hele ochtend door. We wisten van niets", zegt de nog altijd verbaasde adjunct-directeur Mark Weinholt van VP Flexvervoer.

Het begon als een goedbedoelde actie. De gemeente Breda gaf vanaf dinsdagochtend 17.500 vouchers weg. Met die tegoedbon kun je voor 85 euro je huis verduurzamen. En het motto was: op is op. Zó veel mensen wilden dat tegelijk, dat de site het niet meer aankon.

Vervelend

De site zou tijdens de storing wel een 088-nummer hebben getoond en dat was per ongeluk het nummer van het taxibedrijf. En zo kwamen veel fanatieke kortingsjagers allemaal bij het taxibedrijf uit. "Het was heel vervelend. Zeker omdat we bellers ook niet uit konden leggen wat er aan de hand was", vervolgt Weinholt. "Het kost ons ook gewoon extra mensen om dit allemaal weer op te lossen."

De lokale SP is woedend over de gang van zaken en heeft vragen gesteld aan de wethouder. "Dit bedrijf is overspoeld met telefoontjes. De lijnen waren bezet", zegt Inge Verdaasdonk. "Hierdoor hebben mensen hun deeltaxi mogelijk niet kunnen bestellen." Adjunct-directeur Weinholt: "Tegen de middag was het weer opgelost. Ik denk dat de gemeente ons nog wel gaat bellen."

'Niet soepel'

De gemeente Breda erkent dat de actie niet soepel is gestart en zegt dit te betreuren. Hoe de bellers bij het taxibedrijf uitkwamen, blijft volgens de gemeente een raadsel. Het nummer zou niet op de site woonwijsbreda.nl hebben gestaan. "Woonwijs heeft ons bevestigd dat het goede nummer op de site was geplaatst en geeft aan dat er na de verwijdering daarvan geen enkel telefoonnummer meer op heeft gestaan."

De gemeente denkt dat er een verkeerd nummer op internet rondging.