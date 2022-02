Dode bij steekpartij in Valkenswaard is vrouw (33) uit Eindhoven

De politie bij de bed and breakfast in Valkenswaard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Bij de steekpartij in een bed and breakfast aan de Maastrichterweg in Valkenswaard is een 33-jarige vrouw uit Eindhoven om het leven gekomen. Dat maakte de politie woensdagochtend bekend.

Een 46-jarige man uit Eindhoven is aangehouden als verdachte. Hij huurde samen met de vrouw een kamer op dit adres. Snijwond en hoofdletsel

De politie werd gewaarschuwd door iemand die hoorde dat er een heftige ruzie aan de gang was. Maar toen de agenten aankwamen, bleek de vrouw niet meer te redden. Een tweede vrouw, de 56-jarige eigenares van de bed and breakfast, bleek ook gewond te zijn. Zij had een snijwond en hoofdletsel. Zij werd voor behandeling aan haar verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, maar hoefde daar niet te blijven. LEES OOK: Vrouw overleden na steekpartij in Valkenswaard, man opgepakt

