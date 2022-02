Pontjes over de Maas gaan weer varen tijdens bemiddelingspoging

Een van de Maasveren.

Vier van de vijf veerdiensten over de Maas varen vanaf donderdag weer een normale dienstregeling. Aan een maandenlang durend arbeidsconflict tussen schippers en werkgever Stichting de Maasveren komt voorlopig een eind door de aanstelling van een bemiddelaar. "We hebben afgesproken dat in afwachting van die bemiddelingspoging er weer gevaren gaat worden", zegt Jan van Loon van Stichting de Maasveren.

Rob Bartol Geschreven door

Door een arbeidsconflict tussen de veerbazen en hun werkgever Stichting de Maasveren, voeren de afgelopen weken ponten soms niet, dan weer wel en werden passagiers soms ook gratis overgezet. Voorlopig zijn de acties opgeschort door de aanstelling van een mediator. "Die is er gekomen op aandringen van de gemeenten waar de veerdiensten op varen", vertelt Jan van Loon. "Zijn opdracht is om de partijen die recht tegen over elkaar staan weer bij elkaar te brengen."

"Passagiers hadden hier nooit de dupe van mogen worden."

"De acties leverden veel hinder voor passagiers in de regio, dat was onaanvaardbaar", zegt Van Loon. "Dat passagiers als actiemiddel ook gratis werden overgezet, daar had ik niet zoveel moeite mee. Dan raak je de stichting wel financieel, maar blijven de passagiers buiten schot. De passagiers hadden hier nooit de dupe van mogen worden." De passagiers hebben zich de afgelopen maanden en weken volop laten horen op Facebook. Aankondigingen door pontbazen en de stichting op Facebook dat er actie gevoerd ging worden, leverden steevast een stortvloed aan negatieve reacties op. Daar stonden echter ook ondersteunende reacties tegenover.

"Alphen-Oijen blijft uit de vaart."

Dat niet alle vijf veerdiensten hun dienstregeling gaan hervatten, heeft te maken met een enorm hoog ziekteverzuim. "Alphen-Oijen blijft uit de vaart omdat we door ziekteverzuim onvoldoende personeel hebben", vertelt Jan van Loon. "We hebben een ziekteverzuim van 30 procent, dat betekent dat tien van de dertig schippers niet kunnen varen. Enerzijds is het ziekteverzuim zo hoog door corona en anderzijds komt het dat ook schippers gebukt gaan onder het conflict. Het is niet niks als je de hele dag commentaar krijgt op de acties." Het nieuws dat Alphen-Oijen voorlopig niet vaart, roept ook nu weer negatieve reacties op. "Beste mensen, dit kan echt niet. Je kunt kinderen van 12 jaar, die door weer en wind fietsen, niet de dupe laten worden van een arbeidsconflict", reageert Lieke op de Facebookpagina van de stichting. "Ik begrijp het", is de reactie van een aangeslagen Jan van Loon.

"Eindelijk als volwassenen om tafel. Fijn."