Eerste heipalen voor grote mormoonse kerk: 'Een schitterende dag'

Terwijl er in Brabant steeds meer kerken hun deuren sluiten, krijgt Breda er juist een splinternieuwe bij. Langs de Ettensebaan is woensdag begonnen met de bouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de volksmond beter bekend als de mormonen.

De nieuwe kerk is nodig omdat het aantal volgelingen groeit. Het huidige onderkomen aan de Monseigneur de Vethstraat in Breda is met maar 150 plaatsen te klein geworden. De nieuwe kerk wordt een blikvanger aan een van de toegangswegen van de stad en biedt mei volgend jaar ruimte voor 500 volgelingen uit Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Omwonenden vreesden voor parkeeroverlast en waren bang voor de heiwerkzaamheden. "In gesprekken met die buurtbewoners hebben we die vrees kunnen wegnemen en de heipalen worden niet geslagen maar geboord. Daardoor hoeft niemand bang te zijn voor Groningse toestanden, waarbij scheuren in huizen komen."

Ondanks de vertraging is Boom superblij dat de bouw nu is begonnen. "Het is een schitterende dag vandaag en ik ben echt heel dankbaar dat dit nu kan. Dit is een echt het startsein. Ik hoop dat we mei volgend jaar een groot openingsfeest kunnen houden, waarbij iedereen welkom is. Ik kan niet wachten. Ik vind het echt geweldig."

Het dak van de kerk volledig bedekt met ‘levend groen’. Kenmerkend voor de mormoonse kerk is de grote doopvont waar nieuwe leden tijdens de doopceremonie helemaal in ondergedompeld worden. De nieuwe kerk wordt betaald van ‘offers’ van de leden. Die worden gevraagd tien procent van hun inkomen aan de kerk te geven.

De mormoonse kerk is een van de snelst groeiende christelijke kerken ter wereld. Het is een erkende godsdienst. In tegenstelling wat regelmatig wordt gedacht is het géén sekte en is het hebben van meerdere vrouwen niet toegestaan. In Nederland zijn er ruim 9300 leden en in België zo’n 6600.

