Eva leert gebarentaal op school: 'Nu kan ik beter met mijn neefje praten'

Gebarentaal les (Foto: Onze Lieve Vrouwelyceum).

Het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda biedt als eerste school in Nederland gebarentaal aan als keuzevak. Eva (15) is een van de eerste scholieren die hun handtekening op het gebarentaalcertificaat mogen zetten. “Nu kan ik beter praten met mijn neefje.”

Bas Crommentuijn Geschreven door

Eva koos dit keuzevak om beter te kunnen praten met haar neefje. Hij is zes jaar geleden doof geboren door het Usher syndroom. Hij heeft een gehoorapparaat, maar als er veel mensen door elkaar praten vindt hij de gesprekken al snel moeilijk te volgen.

"Nu kan ik ook met mijn neefje praten als er meer geluid om ons heen is."

“Hij vertelt altijd superveel over dinosaurussen. Hij weet echt alles en hij is er superbetweterig over”, lacht Eva. “Als we met zijn tweeën praten verstaat hij me wel, maar als er meer mensen zijn, vindt hij het al snel te druk. Nu kan ik ook goed met hem praten als er meer geluid om ons heen is.” Tijdens de lessen wordt alleen gesproken via gebarentaal “Het lijkt op Frans of Duits. Als de les begint spel je eerst je naam. Daarna praat iedereen alleen nog in gebarentaal. Dat was op het begin wel heftig, hoor! Maar na een tijdje blijft het wel in je hoofd hangen. Hoe meer ik ermee bezig ben, hoe makkelijker het wordt.”

"Als je wil zeggen dat het goed gaat steek je gewoon je duim omhoog."

Eva heeft nu gebarentaal niveau 1. Dat wil zeggen dat ze kan tellen, kloklezen, spellen en 750 woorden kan gebaren. “Sommige dingen zijn makkelijk. Als je wil zeggen dat het goed gaat steek je gewoon je duim omhoog. Hele zinnen maken is wel moeilijk. Sommige woorden lijken veel op elkaar en je moet ze wel helemaal goed uitbeelden." Ze is trots dat ze het certificaat binnen heeft. “Ik vind het wel een eer. Er zijn niet zoveel mensen die dit kunnen, dus ik voel me nu wel speciaal.” Of ze later nog iets met gebarentaal gaat doen? “Daar denk ik nog niet over na. Misschien als ik het later nog steeds leuk vind.”

"Dit zijn de eerste 25 leerlingen die het certificaat krijgen."