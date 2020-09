Gebarentaal mogelijk een officiële taal: ’Eindelijk wordt mijn moedertaal erkend’

Machiel Ouwerkerk (26) uit Den Bosch vergroot

De moedertaal van de dove Machiel Ouwerkerk uit Den Bosch wordt mogelijk officieel erkend. Dan kunnen doven en slechthorenden de gebarentaal inzetten tijdens bijvoorbeeld schoolexamens en bij het doen van een aangifte bij de politie. Al tientallen jaren strijden zij voor de erkenning van hun taal. ‘’Het is een onwerkelijk gevoel dat het vandaag zover kan zijn. Een historische stap’’, aldus Ouwerkerk.

De Tweede Kamer praat dinsdag over de officiële erkenning van de Nederlandse gebarentaal. Het moet gek lopen als ze in Den Haag niet voor het wetsvoorstel stemmen. Als die eerste hindernis is genomen, moet de wet alleen nog door de Eerste Kamer.

"Bij ondertiteling zie ik geen emoties."

Via de telefoon en een gebarentolk spreken we de 26-jarige Machiel Ouwerkerk. Begin maart werd hij landelijk nieuws. NOS-verslaggever Joris van Poppel stond live in Den Bosch toen Ouwerkerk prominent in beeld verscheen. Hij vroeg aandacht voor een gebarentolk in crisistijd. En die actie was niet zonder succes. Een paar dagen later verscheen Irma Sluis naast Mark Rutte.

‘’Eindelijk een gebarentolk’’, verzuchtte Ouwerkerk bij het zien van de gebarentolk. "Dat is veel beter dan ondertiteling. Bij ondertiteling zie ik geen emoties, ik weet niet hoe serieus het is. Nu kan ik ontspannen kijken."

Maar ondanks de gebarentolk tijdens de persconferentie was de gebarentaal nog altijd niet ‘normaal’ in Nederland. Voor Ouwerkerk is dat soms erg moeilijk te begrijpen. ‘’Ik ben zo geboren en heb altijd gedacht dat mijn taal officieel was. Maar dat is niet zo. Gebarentaal wordt altijd als een hulpmiddel gezien en niet als een mensentaal.’’

In het dagelijks leven heeft de Bosschenaar daar last van. ‘’Als ik examen moet doen op school dan komt er een tolk mee’’, vertelt hij. ‘’Maar die mag dan niet mee. Die telt gewoon niet.’’ En dat kan de Bosschenaar niet begrijpen. ‘’Die is er toch niet voor de lol?’’ Maar straks is er geen discussie meer mogelijk. ‘’Dan kan de tolk er gewoon bij zijn en kan ik examen doen in mijn moedertaal.’’

"Misschien heeft wat herrie schoppen geholpen."

Zelf ziet hij het doof zijn niet als beperking. ‘’Mensen denken heel beperkt, maar voor mij is het mijn identiteit.’’ Maar in de praktijk is het wel beperkend dat er veel bij komt kijken als je bijvoorbeeld in gebarentaal aangifte wil doen bij de politie. Dat gaat binnenkort dus allemaal veranderen als het een officiële taal wordt.

Ouwerkerk houdt er niet van om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Hij vindt niet dat zijn actie bij de NOS alles in een stroomversnelling heeft gebracht. ’’Maar misschien heeft wat herrie schoppen wel geholpen.’’

'Eindelijk erkenning'

Een feestdag is het nog niet voor de doven en slechthorenden in Nederland. ‘’Dat is het pas als de wet echt is aangenomen’’, zegt Ouwerkerk voorzichtig. Maar er is wel al blijdschap. ‘’Eindelijk wordt er over gesproken, eindelijk is er aandacht, eindelijk erkenning.’’

Hij krijgt er kriebels van in zijn buik. ‘’Dankzij de gebarentolk bij de persconferentie zijn we een onderdeel geworden en worden we erbij betrokken. Hier zijn we zo lang mee bezig geweest en nu lijkt alles ineens te lukken.’’

