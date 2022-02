Geboortegolf in natuurgebied de Maashorst: 19 jonge tauruskalfjes

Een pasgeboren kalfje bij haar moeder (foto: René van der Lee).

In natuurgebied de Maashorst zijn in januari 19 tauroskalveren geboren, een heuse babyboom. Vroeg in het jaar, maar ze hebben geen last van de kou. Ze zijn pluiziger dan hun broertjes en zusjes die in het voorjaar of zomer worden geboren.

Malini Witlox Geschreven door

Opvallend dit jaar: er waren meerdere jonge moederdieren die voor het eerst kalveren, zeggen de natuurbeheerders die voor het gebied vlakbij Oss verantwoordelijk zijn. De draagtijd bedraagt negen maanden. De tauros kan twee maanden na de bevalling weer drachtig worden. Maashorst Ranger René van der Lee had veel geluk. Hij filmde net nadat het kalf geboren werd. "Erg bijzonder dat dit tauroskalf een lang leven bij zijn moeder mag blijven. De geboorte gebeurde bij het vierdorpenpunt en koeien kunnen dus ook langs drukke punten hun kalf krijgen. Dat is een mooie belevenis", zo stelt Van der Lee. Kuddebeheerster Marit Hidding roept bezoekers van het natuurgebied op om afstand te houden en op de paden te blijven. "Struin niet, voorkom dat je tussen moeder en kalf in komt door op de paden te blijven. Geniet op gepaste afstand en neem vooral je verrekijker mee."