Coronanieuws: eerste groene vinkjes in corona-app vervallen volgende week

19.00

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schaft het geven van handen, in onbruik geraakt door corona, definitief af. Dat vindt het ziekenhuis veiliger, ook in de toekomst. Groeten mag je daar voortaan alleen met woorden.

Het afschaffen van handen schudden "was een maatregel waar we allemaal erg aan moesten wennen, omdat handen schudden onderdeel is van onze cultuur", erkent het hospitaal op de eigen site. Maar "in het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen schudden niet terug te laten komen."