Borstkanker in coronatijd: ‘Zo bang dat de operatie niet door kon gaan'

Kitty Udo kreeg de diagnose borstkanker (foto: Raymond Merkx).

Kitty Udo (57) uit Son zag haar hele wereld instorten. In november kreeg ze de diagnose borstkanker. "Dit was het voor me, dacht ik toen. Ik sta met één been in het graf." In totaal kregen 2310 Brabanders die alles ontwrichtende diagnose vorig jaar, zo blijkt donderdag uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Met tranen in haar ogen blikt Kitty terug op de dag dat ze het vreselijke nieuws te horen kreeg. “Ik dacht meteen aan mijn kinderen. Je wilt niet dat zij verdriet hebben om hun zieke moeder.” Ze kijkt naar foto’s van haar zoons Thomas (19) en Matthijs (21). “Ik wil niet ziek zijn, het is nog niet klaar."

"Ik wil oma worden."

Kitty dacht meteen aan wat ze allemaal zou moeten missen. “Ook al zijn ze wat ouder, mijn zoons blijven toch mijn kleine jongens. Ze hebben nog geen vriendinnen.” Na een stilte zegt ze lachend: “Die meiden hebben de ogen in de zak zitten, die jongens zijn toch zo leuk. Daar wil ik allemaal nog bij zijn. Ik wil nog oma worden.” Begin november ging Kitty naar de huisarts voor iets heel anders: een verkoudheid. Ze wilde daar wat medicijnen voor hebben, omdat ze er flink last van had. En ze zou dan gelijk even naar dat knobbeltje laten kijken, wat er al even zat. “Het is waarschijnlijk toch niks”, dacht ze nog. Het bleek dus borstkanker te zijn. “Mijn wereld stond op z'n kop.”

“Ik was heel bang dat ik corona zou krijgen en dat de operatie niet door kon gaan."

Juist doordat corona afgelopen november weer in opmars was, leefde Kitty continu in onzekerheid. Ze moest geopereerd worden in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “Ik was heel bang dat ik corona zou krijgen en dat de operatie niet door kon gaan. Of dat de operatie werd uitgesteld door coronadrukte.” En dus vermeed ze contacten. Zelfs haar oudste zoon, die in Maastricht op kamers zit, had ze liever even niet over de vloer. Voor haar werk gaat Kitty op bezoek bij ouderen, zodat die zelfstandig kunnen blijven wonen. Voor de afleiding wilde ze het nog volhouden, maar het ging echt niet meer. Het zorgde voor zoveel onzekerheid dat ze tijdelijk moest stoppen. “Dan hoorde je dat de man van een collega corona had. Daar werd ik zo gestrest van.”

“Haal die borst er maar af, heb 'm niet nodig."