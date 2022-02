Coronanieuws: storing Coronatest.nl voorbij, afspraak maken weer mogelijk

06.50

Het aantal kankerdiagnoses is in 2021 weer gestegen, tot op het niveau dat was verwacht. Dit meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in aanloop naar Wereldkankerdag komende vrijdag. Vanwege de pandemie nam het aantal diagnoses in 2020 af, maar volgens het centrum heeft dat in ieder geval in dat jaar niet geleid tot bijvoorbeeld meer uitzaaiingen bij nieuwe patiënten.

Vanwege de coronacrisis stelden mensen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts uit. Ook lagen de bevolkingsonderzoeken naar kanker in 2020 deels stil en werd er sowieso veel zorg uitgesteld vanwege de pandemie.

In 2021 kregen 124.000 mensen te horen dat ze kanker hadden, 11.000 meer dan in 2020 en 4000 meer dan in 2019. Gemiddeld stijgt het aantal diagnoses jaarlijks met 2000 gevallen, vanwege bevolkingstoename en het groeiend aandeel ouderen.

