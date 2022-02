Joans oogappel gaat naar de Winterspelen: 'Lindsay voelt als familie'

Lindsay van Zundert

Joan Haanappel deed als kunstrijdster mee aan de Olympische Spelen van 1956 en 1960. Inmiddels is ze 81 jaar oud. Ze is de drijvende kracht achter de Stichting Kunstrijden Nederland (SKN) die zich vijf jaar geleden ontfermde over de toen 11 jaar oude Lindsay van Zundert. Deze maand is Lindsay de eerste Nederlandse kunstrijder op de Winterspelen in 46 jaar tijd en mag ze samen met schaatser Kjeld Nuis de Nederlands vlag het stadion binnendragen bij de openingsceremonie in Peking.

Tijdens een selectiewedstrijd ruim vijf jaar geleden zag de legendarische schaatsster Lindsay voor het eerst. Het bleek een meisje uit Etten-Leur te zijn dat trainde in België. Joan Haanappel zag meteen potentie. "Je moet inschatten of ze drie jaar later nog steeds geschikt is voor kunstrijden. Hier lijkt het allemaal samen te komen. Ik ben op de moeder afgestapt en we hebben Lindsay uitgenodigd." Joans stichting ontfermde zich over Lindsay en zorgde voor zo goed mogelijke faciliteiten. Door de intensieve samenwerking zijn Joan en Lindsay heel close geworden. Ze noemt Lindsay een beetje familie. "Al mijn kinderen bij SKN zijn cadeautjes, maar Lindsay heeft alles in zich om een goede kunstrijdster te worden. Daarnaast vind ik het leuk om haar te zien opgroeien en heb ik een heel goede band met haar." Wat Van Zundert geschikt maakt? "Ze heeft enorm veel talent en ze werkt keihard, uit zichzelf."

"Ik kon het nauwelijks geloven."

Dat Van Zundert zich op het WK in 2021 meteen kwalificeerde voor de Spelen, had zelfs Haanappel niet verwacht. "Ik zat hier onder mijn dakraam alleen te kijken. Voor zo'n wedstrijd sluit ik me op en moet mijn man ergens anders kijken. Ze begon te rijden en de punten bleven maar oplopen. Ik kon het nauwelijks geloven. Net zestien jaar en op haar eerste WK!" Haanappel weet: zo onbevangen als op dat WK zal ze nooit meer zijn. "Ik heb daar goed met haar over gepraat. Nu gaan mensen wat van je verwachten." Op het afgelopen EK ging het niet zo goed. "Ik was al bang dat het allemaal te veel geworden was. Maar dat weet ze nu. Tussen het EK en de Spelen is er nauwelijks afleiding geweest en in China gebeurt dat ook niet. De pers moet maar na afloop komen."

"Ik hoop voor haar dat ze er een goed gevoel aan overhoudt."