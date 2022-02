XXL-distributiecentra zijn niet meer welkom, provincie scherpt regels aan

Brabant is de eerste provincie in Nederland die behalve de voordeur nu ook de achterdeur dichtgooit voor megagrote logistieke bedrijven die niks toevoegen aan de lokale economie. De toch al strenge regels in Brabant worden nog verder aangescherpt, want er blijken wat gaten in het systeem te zitten.

Gedeputeerde Erik Ronnes heeft dat donderdagmorgen gezegd. De provincie heeft al eerder vier plekken aangewezen waar nog grote logistieke bedrijven kunnen worden gevestigd: Tilburg, Veghel, Heesch-West en Haps. Daarmee werd voorkomen dat de zogenoemde ‘dozenschuivers’ van meer dan drie hectare zich op andere plekken vestigen.

Maar op een derde van alle bedrijventerreinen in Brabant zou in de toekomst nog ruimte kunnen ontstaan voor die XXL-logistieke bedrijven, omdat het bestemmingsplan dat toestaat. Dat kan bijvoorbeeld als bestaande bedrijfsgebouwen worden afgebroken en zich een groot logistiek bedrijf meldt om die ruimte in te nemen.

De provincie en alle 56 gemeenten in Brabant hebben nu afgesproken dat ze samen zo snel mogelijk regels gaan opstellen waardoor dat niet meer kan. “Nadat we met het aanwijzen van vier bedrijventerrein de voordeur al dicht hadden gedaan willen we nu ook de achterdeur dichtgooien,” zegt gedeputeerde Ronnes. Een Chinese megastore die een XXL-loods van meer dan drie hectare wil bouwen in Brabant, louter en alleen om van daaruit de Europese markt te bedienen, is niet langer welkom.

Toevoeging lokale economie

Belangrijkste criterium voor toestemming is dat een bedrijf iets moet toevoegen aan de lokale economie. Hoe dat wordt bepaald hangt sterk af van de regio. De maatregel wordt genomen omdat de grond in Brabant schaars is. Lokale bedrijven die willen uitbreiden worden soms verdrongen door de XXL-logistieke bedrijven. Bovendien neemt de weerstand toe omdat veel mensen die enorme dozen een aantasting van het landschap vinden.

Ronnes is zich ervan bewust dat de strenge maatregel die Brabant nu wil nemen er toe kan leiden dat de grote internationale bedrijven naar andere plekken gaan. “We zijn ons bewust van het waterbedeffect. Daarom hoop ik dat de minister het Brabantse initiatief ter harte neemt en daar landelijk beleid op ontwikkelt,” zegt Ronnes.

