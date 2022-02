Pakt Michael van Gerwen het winnen weer op in vernieuwde Premier League?

De acht darters die meedoen aan de Premier League (foto: Steven Paston/PDC).

De Premier League begint donderdag met acht darters aan een nieuw seizoen, met Michael van Gerwen als enige Nederlander. Net als de voorgaande jaren probeert iedereen de finaledag te bereiken, waar de beste vier darters strijden om de winst. Groot verschil is dat er nu iedere week een winnaar is, via een knock out-systeem. De ideale kans voor de darter uit Vlijmen om weer te gaan winnen.

Tussen 2013 en 2019 haalde Michael van Gerwen ieder jaar de finale van de prestigieuze dartscompetitie. In zijn eerste Premier League-finale won Van Gerwen, om na twee verloren finales op rij vervolgens vier keer achter elkaar als winnaar van het podium te lopen. De afgelopen twee jaar bereikte Mighty Mike de finale niet. Niet geheel toevallig past dat in de prestaties van Van Gerwen in het algemeen, die waren de afgelopen twee jaar een stuk minder dan daarvoor. Nieuwe opzet

De nieuwe opzet van de Premier League kan Van Gerwen echter vertrouwen geven richting andere belangrijke toernooien. De PDC, de organiserende dartsbond, wijzigde de opzet van het toernooi vaker. Maar nog nooit zo rigoureus als dit jaar. De Premier League van de laatste jaren kon je vergelijken met een simpele voetbalcompetitie. Iedere speelronde werd er door iedere darter één wedstrijd gespeeld. Aan het einde - na een bepaald aantal wedstrijddagen - speelden de vier darters met de meeste punten een halve finale en finale om de toernooiwinst. Nu is er iedere speelronde een winnaar. Iedere week beginnen dezelfde acht darters met het spelen van een kwartfinale. Later op de avond volgen ook twee halve finales en een finale. Per gewonnen wedstrijd zijn er punten te verdienen, de winnaar mag bovendien 12.000 euro aan prijzengeld op zijn rekening bijschrijven. De vier darters die nu met de nieuwe puntentelling aan het einde van de gewone competitie de meeste punten hebben, strijden uiteindelijk in de play-offs ook gewoon nog om de eindwinst.

Iedere speelronde is er dus kans op het winnen van een (klein) toernooi. Zeges die een flinke boost kunnen geven voor het zelfvertrouwen. Toch kijkt de beste darter van Nederland verder dan het wekelijkse moment. "Iedereen kan een week goed spelen, maar in normale tijden moet je nu zeventien weken goed zijn", zei Van Gerwen in gesprek met Sky Sports in aanloop naar de eerste speelronde. Van Gerwen kijkt wel uit naar het nieuwe format, dat 'voor honderd procent' bij hem past. Bij de bookmakers is Van Gerwen na Gerwyn Price ook gewoon weer favoriet voor de winst, ondanks het feit dat hij al een jaar lang geen groot toernooi wist te winnen. Zelf is de voormalig nummer één van de wereld iets voorzichtiger. "In dit toernooi kan iedereen van iedereen winnen. Er zijn maar acht spelers. En ik denk dat het acht echt goede spelers zijn." Viaplay Sport Nederland

Voor de fans van de Premier League zal het wel even wennen zijn, want de wedstrijden worden niet langer door RTL7 uitgezonden. In de maand februari zijn is het PDC-toernooi nog te zien via het YouTube-kanaal van Viaplay Sport Nederland. Vanaf maart verdwijnt het vervolgens achter de decoder, omdat de streamingsdienst vanaf dat moment op tablet en tv te bekijken is.