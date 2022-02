Kenners over vertrek Roger Schmidt: 'Goed dat hij gaat' en 'Niet verwacht'

Voor velen kwam het toch als donderslag bij heldere hemel. Roger Schmidt vertrekt aan het einde van het seizoen bij PSV. Huub Stevens, Aad de Mos en Harrie Timmermans hebben ieder hun eigen visie op het vertrek van de Duitse oefenmeester bij de Eindhovenaren.

Huub Stevens (oud-trainer en speler van PSV)

“Ik ben verbaasd. In mijn ogen heeft Roger Schmidt het goed gedaan bij PSV. Het gat naar Ajax is kleiner geworden in het afgelopen 1,5 jaar. Dat is mede de verdienste van de trainer.”

“Hij heeft misschien al wel gesproken met een andere club waar hij meer perspectief ziet. Je weet dat je bij PSV altijd mee moet doen om de prijzen, maar je ziet ook dat Ajax veel meer financiële mogelijkheden heeft.”

“Ik verwacht niet dat spelers nu ineens zullen vertrekken. Anders heeft de club echt te veel de oren laten hangen naar de trainer. Het zou te gek voor woorden zijn als nu al die spelers weg zouden gaan. De club is altijd belangrijker dan de trainer.”

Aad de Mos (oud-trainer PSV)

“Voor mij komt het totaal niet als een verrassing. Schmidt zal al wel een nieuwe club hebben. Ik snap ook niet dat PSV door wilde met de trainer. Dat had ik zelf nooit gedaan.”

“Het voetbal is nog steeds harken. Je hebt in de beker de grootse moeite met Volendam en Telstar. Ik heb nooit de pressing gezien. Hij heeft alle topwedstrijden verloren en Europees niks gepresteerd. Ik denk dat het voor de club goed is dat hij vertrekt.”

Harrie Timmermans (voorzitter Supportersvereniging PSV)

“Wij zijn verrast. Wij kregen juist signalen door dat ze gingen verlengen. Vanuit de achterban zijn de reacties wisselend. Er was veel verdeeldheid omtrent dit onderwerp.”

“Als je ook kijkt naar de prestaties tot nu toe, dreigt Kapitel Schmidt een dun hoofdstuk te worden in de geschiedenis van PSV. Hij heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Maar het is ook nog te vroeg om een eindoordeel te vellen. We strijden nog op drie fronten mee.”

“We pleiten er nu voor dat de club rustig op zoek gaat naar een nieuwe trainer. Dit wordt misschien wel de belangrijkste trainerswissel van de afgelopen tien jaar. Van Bommel werd niet de gedroomde trainer en Schmidt heeft geen onuitwisbare indruk achtergelaten. De nieuwe trainer móet een voltreffer zijn.”

