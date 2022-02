Levensgevaarlijk: auto's slalommen met 195 kilometer per uur over de A58

Beeld uit de video op Dumpert.nl.

Twee automobilisten scheuren met 195 kilometer per uur over de A58 bij Roosendaal, terwijl ze allerlei gevaarlijke manoeuvres uithalen. "Rechts inhalen, inhalen over de vluchtstrook, veel te hard rijden. Dit gedrag kan echt niet. Levensgevaarlijk en schandalig", zo noemt een politiewoordvoerder het gedrag van de automobilisten. Ze hebben hun dollemansrit vastgelegd op een filmpje dat te zien is op Dumpert.nl.

Sandra Kagie Geschreven door

Het filmpje wordt onderzocht door de politie, zegt een woordvoerder. Er is hierover volgens haar donderdagochtend contact geweest met de 'collega's van de verkeerspolitie'. Het filmpje is woensdag op de videowebsite geplaatst. En inmiddels zijn de beelden ruim 115.000 keer bekeken. Wanneer de video is gemaakt, weet de politie nog niet. Op de beelden is te zien hoe de twee elkaar op klaarlichte dag met hoge snelheid volgen terwijl ze allerlei capriolen uithalen om andere auto's te ontwijken. Geregeld verschijnt op het dashboard van de filmende bestuurder een rood waarschuwingslicht wanneer hij veel te dicht op een andere auto zit. Ook worden op de tweebaanssnelweg auto's door het midden ingehaald.

Deze auto's worden door het midden ingehaald (beeld: Dumpert.nl).

Het filmpje doet denken aan de video van twee motorrijders die in 2020 in elf minuten van Breda naar Rotterdam reden: