In elf minuten van Breda naar Rotterdam: twee weken cel voor motorrijders

Twee motorrijders die vorig jaar in elf minuten van Breda naar Rotterdam reden, mogen de komende vijf jaar geen motor meer besturen. Ook moeten ze twee weken de gevangenis in en wacht hen nog eens twee maanden cel wanneer ze toch weer op een motor gaan zitten.

De rechtbank in Breda heeft dit bepaald. Het tweetal heeft zich schuldig gemaakt aan extreem rijgedrag, met gevaar voor een dodelijk ongeval, zo klonk het oordeel. De mannen plaatsten een film van hun rit op internet. Een rit van Breda naar Rotterdam duurt normaal gesproken bijna een halfuur.

Boven de 250 kilometer per uur

De beelden gingen viraal, waarna de politie op zoek ging naar de bestuurders. Silab O. (23) uit Almere en Ibram M. (25) uit Rotterdam bekenden al dat zij de motoren bestuurden. Op de beelden is te zien hoe ze, in augustus vorig jaar, snelheden haalden tot boven de 250 kilometer per uur. Hierbij reden ze volgens de rechtbank ‘links en rechts inhalend, slalommend en zeer dicht achter andere auto’s'.

De rechtbank noemde het rijgedrag ‘levensgevaarlijk’ en ‘volstrekt onverschillig ten opzichte van het naleven van de verkeersregels.’

Als de twee de komende vijf jaar toch op een motor rijden, dan moeten ze hun rijbewijs afstaan. Hun motoren zijn ze in ieder geval kwijt: die moesten ze inleveren en zijn verbeurd verklaard.

Géén poging tot doodslag

Tegen de motorrijders was een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie vond namelijk dat er sprake was van een poging tot doodslag. In elk geval zouden de bestuurders in de ogen van justitie bewust de kans hebben aanvaard dat er een ongeluk zou gebeuren met dodelijk letsel. Dat was volgens de rechtbank niet zo. Dat zou onder meer blijken uit het terugnemen van de snelheid op momenten dat het druk was.

