Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Oudere vrouw zwaargewond bij brand in verzorgingshuis in Oirschot

Een oudere vrouw is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een brand in een verzorginghuis aan de St. Jorisstraat in Oirschot. Ze is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, meldt onze 112-correspondent.

Het vuur ontstond rond zeven uur in de kamer van de bewoonster. Ook de kleding van de vrouw vatte vlam. "Het kleine brandje werd gedoofd en de vrouw werd onder de douche gezet", vertelt de correspondent. "Personeel van het verzorgingshuis heeft haar opgevangen en eerste hulp verleend, daarna is de zorg overgenomen door ambulancepersoneel", bevestigt de veiligheidsregio. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg gebracht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio is er lichte rook- en brandschade in de kamer. Het verzorgingshuis hoefde ondanks het brandje niet ontruimd te worden.