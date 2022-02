Michael van Gerwen begint vernieuwde Premier League darts met nederlaag (foto: Steven Paston/PDC).

Darter Michael van Gerwen is het nieuwe Premier League-seizoen begonnen met een nederlaag. Gary Anderson uit Schotland was hem in Cardiff met 6-4 de baas.

De Schotse wereldkampioen Peter Wright was de beste op de eerste avond in Wales door in de finale titelhouder Jonny Clayton, de lokale favoriet, met 6-1 kansloos te laten. De Premier League wordt dit jaar volgens een nieuwe opzet gespeeld. De darters spelen iedere speelronde een mini-toernooi volgens een afvalsysteem, beginnend met vier kwartfinales. De halvefinalisten ontvangen twee punten, de finalist drie punten en de winnaar vijf punten. Van Gerwen is na zijn nederlaag tegen Anderson nog puntloos.

Vorig seizoen haalde de darter uit Vlijmen, vijfvoudig winnaar van de Premier League, de play-offs niet. Volgende week is de tweede avond in Liverpool. Later is ook Rotterdam Ahoy het decor van de Premier League.

