Koningin Máxima had geen tijd, dus kwamen bekende Brabanders Christel de Laat en Jordy Graat voorlezen op basisschool Den Krommenhoek in Rosmalen. Compleet met worstenbroodjes en hoempamuziek maakten ze er een feestelijke Nationale Voorleesdag van. In de video kun je zien dat de kinderen het hartstikke leuk vonden.