TOP Oss verliest periodetopper in Emmen, vier op een rij voor Jong PSV

Lion Kaak probeert de bal te veroveren (foto: Orange Pictures).

In de Keuken Kampioen Divisie heeft TOP Oss verloren van FC Emmen. De ploeg van trainer Bob Peeters deed lang goed mee in Emmen, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Jong PSV won in eigen huis van Helmond Sport, terwijl NAC uiteindelijk blij zal zijn dat het met een punt van het veld stapte na het duel met Roda JC.

Fabian Eijkhout Geschreven door

FC Emmen-TOP Oss 3-1

TOP Oss speelde een topper in de derde periode. Het ging op bezoek bij koploper FC Emmen, dat na vier duels op twaalf punten staat. TOP Oss begon de wedstrijd ook met twaalf punten, maar dan wel uit vijf wedstrijden. Kort voor rust kwam FC Emmen op voorsprong. In de slotfase van de eerste helft kwam TOP Oss op achterstand. Via het hoofd van Rick Stuy van den Herik komt de bal voor de voeten van Jari Vlak. Die was kort voor rust de 0-1 tegen de touwen te werken. De bal kwam via het hoofd van TOP Oss-aanvoerder Rick Stuy van den Herik voor de voeten van Jari Vlak, die de bal tegen de touwen schoot. Kort na rust was het weer gelijk. Op aangeven van Lion Kaak schoot Jearl Margaritha de bal door de benen van FC Emmen-doelman Michael Brouwer in het doel. TOP Oss had het na de 1-1 goed op orde, tot het na twintig minuten spelen in de tweede helft een cadeautje aan de tegenstander gaf. Joshua Jeremiah Sanches wandelde rustig voor zijn eigen strafschopgebied, maar verloor daar de bal. Reda Kharkouch pakte het presentje uit. Oussama El Azzouzi zorgde er met een rake kopbal vanuit een hoekschop voor dat er geen spannende slotfase kwam.

Wachten op privacy instellingen...

Jong PSV-Helmond Sport 2-0

Voor de aftrap ging het in Eindhoven over Ruud van Nistelrooy en de mogelijke overstap van Jong PSV naar de hoofdmacht van de club. De oefenmeester wilde er zelf niet teveel aandacht aan geven, de focus moest op het duel van zijn ploeg met Helmond Sport liggen. En dat lukte, want de beloftenploeg van PSV won. Het bleef ondanks kansen op meer uiteindelijk bij 2-0 door doelpunten van Fode Fofana en Mo Nassoh. Voor Jong PSV is het de vierde overwinning op rij. Na Almere City, VVV en Excelsior werd nu Helmond Sport verslagen. Die ploeg zakt door de derde nederlaag op rij naar de voorlaatste plaats.

Wachten op privacy instellingen...

NAC Breda-Roda JC 2-2

Jeredy Hilterman scoorde bij zijn debuut voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. En dat deed hij vervolgens ook toen hij zijn eerste minuten voor FC Emmen maakte op het tweede niveau in Nederland. En vrijdagavond scoorde de spits ook bij zijn competitiedebuut voor NAC Breda. Lang kon NAC niet genieten van de 1-0 van de nieuwe spits, want binnen twee minuten maakte Dylan Vente de gelijkmaker. Goed was het vervolgens niet, boeiend wel. De Bredase ploeg had in het Rat Verlegh Stadion kansen op meer doelpunten, maar kreeg uiteindelijk zelf nog een treffer tegen. Met nog een kleine tien minuten te spelen kopte Daryl Werker Roda JC naar een 1-2 voorsprong. NAC knokte zich vervolgens nog wel terug naar een gelijkspel, dankzij een doelpunt van Ody Velanas hield de thuisploeg een punt over aan het duel. LEES OOK: Debutant Hilterman scoort, maar NAC speelt gelijk tegen Roda JC

Wachten op privacy instellingen...