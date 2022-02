Tricorp in Rijen sluit meerjarige sponsordeal met Formule 1-team Haas

Het Amerikaanse Formule 1-team Uralkali Haas gaat werkkleding van Tricorp in Rijen dragen. Het gaat om een meerjarige sponsordeal. “Alle teamkleding voor de monteurs tot aan de koks komt straks van ons vandaan”, vertelt Max van Domburg van Tricorp trots. De raceoverals van de coureurs en pitcrew komen van een ander merk, omdat dit aan zeer strenge en speciale eisen moet voldoen.

De Brabantse producent van werkkleding sponsort ook al jaren Tilburgse sportclubs. Zo is Tricorp hoofdsponsor van Tilburg Trappers en was het jarenlang bij Willem II betrokken. Het bedrijf heeft zich nu verbonden aan PSV in Eindhoven. "Daardoor is onze bekendheid flink gegroeid en maken we nu de stap naar de Formule 1."

Het bedrijf werd benaderd door het Amerikaanse team. “Dat is enorm gaaf, we voelen ons zeer vereerd.” Haas kende Tricorp via andere autosportklassen waarin het actief is, zoals de Formule 2 en de Formule E. “Ze bleken een nieuwe leverancier te zoeken en als ze jou dan bellen, dan zeg je natuurlijk ja.”

Interessant voor het Brabantse bedrijf is dat het ook alle merchandise mag gaan maken voor Haas. “Fans kunnen straks alle polo’s, broeken, jassen en petjes kopen die de teamleden dragen. We gaan ook kleding speciaal voor de fans maken en dat doen we ook samen met de coureurs.”

Het kledingbedrijf is reëel en verwacht niet meteen vergelijkbare aantallen als bij wereldkampioen Max Verstappen en Red Bull of het iconische Ferrari. “Maar Nikita Mazepin is de enige Russische coureur en dat betekent daar echt iets. Gelukkig kunnen we wereldwijd leveren.”

Die coureurs zijn Nikita Mazepin uit Rusland en Mick Schumacher uit Duitsland, de zoon van recordkampioen Michael Schumacher. “Vooral bij Mick verwachten we dat Duitse fans hem willen steunen en de teamkleding kopen.” Hoeveel shirts en petjes het Rijense bedrijf gaat maken, is nog gissen omdat Haas afgelopen seizoen geen merchandise had.

De Formule 1 wil in 2030 CO2-neutaal te zijn en dat geldt ook voor de raceteams. “Wij kunnen helpen met die verduurzaming omdat wij al jaren voorop lopen met de ontwikkeling van duurzame werkkleding, van biologisch katoen en gerecyclede petflessen. Ook daarom benaderde Haas ons.”

De sponsordeal is meerjarig, over de exacte duur wordt nog gesproken. “We zijn ook nog in gesprek over de plek op de auto waar onze naam straks te zien is. Dat hangt ook af van of er nog andere grote sponsoren bij komen. Formule 1 is wel wat duurder dan PSV”, zegt Van Domburg lachend.

Vrijdag presenteerde Haas zijn nieuwe Formule 1-auto voor het seizoen van 2022. Die is compleet nieuw vanwege grote reglementswijzigingen en is deels in Italië ontwikkeld met hulp van Ferrari. Het Amerikaanse team hoopt zo een stap voorwaarts te zetten en punten te kunnen scoren. Haas eindigde afgelopen seizoen puntloos achteraan.