Foto's van Brabanders met Jodenster, NIOD wil graag weten wie het zijn

Wie staan op deze Bossche en honderden andere foto's van Joden in Nederland, die tijdens de Tweede Wereldoorlog een Jodenster op hun kleding moesten dragen? Dat wil het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies graag weten. Daarom wordt het publiek nu ingeroepen om hulp.

Er zitten tenminste drie Brabantse foto's zitten. Op een daarvan staan tachtig scholieren en leerkrachten van het Joods Lyceum in Den Bosch.

Het NIOD heeft zo'n 350 foto's op de website beeldbankwo2.nl staan waarvan weinig bekend is over de geportretteerden. Iedereen kan informatie bij foto's achterlaten. Het gaat om zeer uiteenlopende foto's waarover het instituut zoveel mogelijk wil weten. Denk aan namen, maar ook hun achtergronden. Waar komen zij vandaan en hoe hebben zij hun leven geleid?

Met de kennis van nu noemt Kok de ogenschijnlijk vrolijke schoolfoto 'dramatisch'. In augustus 1941 moesten alle Joodse kinderen van de Duitsers van reguliere scholen af. Daarom werden speciale Joodse scholen opgericht. Halverwege 1943 waren vrijwel alle Nederlandse Joden óf gedeporteerd naar het oosten, of ondergedoken.

Oud-geschiedenisdocent René Kok uit Den Bosch onderzocht eerder al de achtergronden van deze schoolfoto. Maar ook voor hem zijn er talloze open vragen. "We missen nog een aantal namen. Het is toch wel heel ingewikkeld om erachter te komen wie er op deze foto uit 1942 staan. Dat komt doordat veel families en gezinnen nooit meer teruggekomen zijn nadat ze waren gedeporteerd."

"Ik denk dat 80 procent van de mensen die op de foto staat het niet heeft overleefd. Dat is het tragische noodlot van deze bijzondere foto. Op het moment dat die foto genomen is, zijn er al schoolgenoten weggevoerd naar concentratiekampen of zaten zij ondergedoken", zegt Kok.

Volgens de oud-geschiedenisdocent staan acht mensen op de foto wiens naam onbekend is. "We hebben er een gezicht bij. Nu verdienen ze ook een naam. Als ze die hebben, bestaan ze nog."

Naast de Bossche schoolfoto zijn tenminste nog twee andere Brabantse foto's op de site van het NIOD.