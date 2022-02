Olifantje Rashmi viert zijn eerste verjaardag met een taart

Olifantje Rashmi in Dierenrijk in Mierlo viert zaterdag zijn eerste verjaardag. En dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. De jarige job kreeg een verjaardagstaart om te delen met de andere olifanten in het verblijf.

De groentetaart met een prei als 'kaars' viel wel in de smaak bij Rashmi. Maar voordat ervan gegeten werd, heeft hij er eerst nog even mee gespeeld. Het Aziatische olifantje heeft het wel naar zijn zin, zo lijkt het. "Het gaat gelukkig goed met Rashmi", vertelt hoofd dierenverzorging Stephan Rijnen. "Hij is erg speels en nieuwsgierig en maakt dan ook graag plezier met zijn grote zus Jing. De moeder van Rashmi, Htoo Yin Aye, is ook erg lief voor hem."

Slurf leren gebruiken

Rashmi heeft het afgelopen jaar veel geleerd. Zo zijn jonge olifantjes vaak nog erg onhandig met hun slurf. Dan trappen ze er per ongeluk op en weten nog niet goed wat ze er mee aan moeten. Na zes tot acht maanden leren ze om met hun slurf te eten en te drinken. Zo rond hun eerste verjaardag hebben ze hem goed onder controle. Dan kunnen ze net als volwassen olifanten hun slurf ook gebruiken om dingen vast te pakken en te douchen.

Aziatische olifanten komen in het wilde vooral voor in India, en op Sumatra en Borneo. Het is een bedreigde diersoort. Dierenrijk in Mierlo doet daarom mee aan een Europees programma dat moet helpen om de populatie op peil te houden.

In deze video zie je hoe Rashmi zijn eerste verjaardag vierde: