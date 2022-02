PSV-supporters niet naar stadion uit protest tegen coronaregels

PSV-fans vieren een landstitel in een vol stadion (Foto: ANP)

Twee supportersgroepen van PSV laten zich voorlopig niet zien in het Philips Stadion in Eindhoven. De fans, gegroepeerd in Lighttown Madness en BFTS (Boys From The South,) kunnen zich niet vinden in de huidige coronaregels. De clubs mogen sinds vorige week weer publiek ontvangen, maar vanwege de coronaregels kunnen ze niet meer dan een derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken.

"De stadions gaan weer 'open, althans voor een deel van de supporters", schrijft een woordvoerder van Lighttown Madness op Facebook. "Volkssport nummer een is volkssport één derde geworden. Aan de lobby van de clubs heeft het niet gelegen, ook zij erkennen het belang van volle tribunes. Echter, voor ons als groepen is één derde capaciteit onacceptabel." "Allereerst wordt het grootste deel van de supporters nog steeds uitgesloten", gaat de tekst verder. "Daarnaast is onze manier van beleving en het steunen van de club niet mogelijk onder deze belachelijke regels. Als groepen hebben wij dan ook besloten om onder deze regelgeving niet aanwezig te zijn op de tribunes. Wij hopen jullie snel, onder normale omstandigheden, weer te zien in ons stadion." AZ en sc Heerenveen

PSV ontvangt zaterdagavond AZ in het Philips Stadion. De nummer twee van de Eredivisie gaf de ongeveer 28.000 seizoenkaarthouders de keuze welke thuiswedstrijd ze willen bezoeken: die tegen AZ of die tegen sc Heerenveen (20 februari).