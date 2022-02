Mysterieus vliegtuigje boven Breda: zal Ingeborg hem vergeven?

Een vliegtuigje met een spandoek erachter, waarop iemand Ingeborg om vergeving vraagt. Het vloog zaterdagmiddag boven Breda en houdt de gemoederen bezig: wie is Ingeborg en wat is hier aan de hand?

"Ingeborg het spijt me, I love you" staat er op het spandoek. Erald van der Aa spotte het vliegtuigje boven de Haagse Beemden in Breda. "Daar heb ik een foto gemaakt. Daarna leek het vliegtuigje te draaien."

Waar het vandaan kwam, naartoe ging, of beter nog: voor wie de boodschap is, hij durft het niet te zeggen. "Maar ik ben wel benieuwd."

Maar iemand heeft blijkbaar iets goed te maken.

Wie heeft het vliegtuigje ook gezien en/of weet meer? Mail naar Omroep Brabant, we horen het graag.