Mysterieus vliegtuigje gezien door veel mensen: zal Ingeborg hem vergeven?

Het vliegtuigje voor Ingeborg (foto: Erald van der Aa)

Wie is Ingeborg en waarom zou ze iemand moeten vergeven? Dat is de vraag die nog steeds niet is beantwoord nadat er een vliegtuigje was gespot met een spandoek erachter, waarop iemand Ingeborg om vergeving vraagt. Het vloog zaterdagmiddag boven onder meer Breda, Etten-Leur, Hoogerheide en Nispen. Wat is hier aan de hand?

"Ingeborg het spijt me, I love you" staat er op het spandoek. Erald van der Aa spotte het vliegtuigje boven de Haagse Beemden in Breda. "Daar heb ik een foto gemaakt. Daarna leek het vliegtuigje te draaien." Waar het toestel vandaan kwam, naartoe ging, of interessanter nog: voor wie de boodschap is, hij durft het niet te zeggen. "Maar ik ben wel benieuwd." Blijkbaar heeft iemand iets goed te maken. Op social media zeggen tientallen mensen dat ze het vliegtuigje met het spandoek hebben gezien. De meldingen komen niet alleen uit West-Brabant, want ook boven Ede en Veenendaal, in Gelderland, en het Zeeuwse Hulst zou de boodschap aan Ingeborg gezien zijn. Wie heeft het vliegtuigje ook gezien en/of weet meer? Mail naar Omroep Brabant, we horen het graag.

