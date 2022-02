Roger Schmidt heeft medelijden met Mvogo en voorziet lastige titelrace

De keeperswissel bij PSV pakte compleet verkeerd uit. Yvon Mvogo kreeg de voorkeur boven Joël Drommel, maar ging in de fout waardoor de Eindhovenaren verloren. Na afloop stond een balende Schmidt de aanwezige pers te woord. Hij ging in op de keeperswissel en de titelrace.

Volgens Schmidt was zaterdagavond het juiste moment om zijn doelman te wisselen. In de afgelopen transferperiode was het namelijk nog onzeker of Yvon Mvogo zou vertrekken. Nu zeker is dat de Zwiterse-goalie het seizoen afmaakt in Eindhoven kreeg hij de voorkeur boven de dit seizoen onzekere Joël Drommel.

“Joël presteerde niet goed genoeg meer. Hij had na de winterstop te veel mindere momenten. Yvon deed het juist heel goed op de trainingen. Hij is voor nu mijn doelman.”