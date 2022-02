Keeperswissel bij PSV pakt faliekant verkeerd uit: AZ wint na blunder Mvogo

PSV heeft slechte zaken gedaan in de titelrace. In eigen huis werd er met 2-1 verloren van AZ. Een negatieve hoofdrol was er voor doelman Yvon Mvogo die de voorkeur kreeg boven Joël Drommel.

Schmidt vond dat de van FC Twente overgenomen keeper niet goed had gepresteerd na de winterstop en dat het dus tijd was voor een wisseling van de wacht. Opmerkelijk gezien het feit dat hij Drommel nog zo vaak heeft verdedigd.

Het was een week vol verrassingen in Eindhoven. Eerder deze week liet trainer Roger Schmidt weten dat hij ging stoppen aan het einde van het seizoen. Daar kwam het passeren van Drommel zaterdagavond bij. De keeper werd vervangen door de al afgeschreven Yvon Mvogo.

Maar wie PSV vorig seizoen gevolgd heeft, weet dat de Zwitserse goalie er niet veel beter opstaat. Mvogo was afgelopen seizoen eerste man onder de lat en hij wist geen onuitwisbare indruk te maken. Dat deed hij ook zaterdagavond niet. Sterker nog, PSV verloor door een blunder van de doelman.

Eerste goal

Het was Armando Obispo die PSV na twintig minuten nog op voorsprong had gezet. Voor de jonge centrale verdediger een mooi moment aangezien het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie was. De thuisploeg leek een makkelijke avond te krijgen. Maar na de openingstreffer zakte ze ver terug.

Het leidde tot de gelijkmaker van Bruno Martins Indi. Na slecht verdedigen stond de verdediger van AZ helemaal vrij op de penaltystip en kon hij eenvoudig de 1-1 binnenschieten. Dat was tevens ook de ruststand.

Blunder Mvogo

In de tweede helft zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. Toch bleef de wedstrijd zeer aantrekkelijk. Er waren veel opstootjes en beide ploegen zochten de aanval. PSV leek de betere papieren te hebben om de overwinning te pakken. Invaller Yorbe Vertessen was al dichtbij de 2-1 en ook Cody Gakpo had een tweede Eindhovense treffer op zijn voet.

De 2-1 hing dus in de lucht toen het aan de andere kant helemaal fout ging. Doelman Mvogo schatte een dieptepass volledig verkeerd in waardoor de bal over hem heen ging. Achter de PSV-goalie kon Jesper Karlsson in een leeg doel scoren. Een doemscenario, voor Schmidt, PSV en de 12.000 aanwezige supporters.