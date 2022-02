Nog 1 keer terugkijken op 'zijlijngate' bij PSV- Ajax: 'VAR doet zijn werk'

Het bewuste moment (foto: HansieeeeFR/Twitter).

Was de bal nu over de zijlijn of niet? Die vraag hield heel voetbalminnend Nederland bezig na de overwinning van Ajax op PSV, een kleine twee weken geleden. En nog altijd is het voer voor discussie, dat blijkt nu Kevin Blom nog een keer terugkijkt op de keuzes van de arbitrage rondom dat moment.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"Ik denk dat de VAR hier uitstekend zijn werk doet", zegt Blom in het ESPN-programma Extra Tijd. "De VAR gaat heel consequent en heel netjes alle camerabeelden die hij tot zijn beschikking heeft af. We missen één echte goede camera, loodrecht op de lijn. Die zou het beste antwoord kunnen geven." Volgens de scheidsrechter kon de VAR niet anders dan meegaan met het besluit dat op het veld werd genomen. Hij moet op zo'n moment de assistent, die vol overtuiging 'binnen, binnen, binnen' riep, ook respecteren volgens Blom.

