Bal over de lijn bij PSV-Ajax? Reconstructie om die vraag te beantwoorden

Het was het moment van het weekend. De 2-1 van Ajax op bezoek bij PSV. Want was de bal nou wel of niet over de zijlijn gegaan. Er werd tot in de late uurtjes nagepraat en ook supporters en prominenten namen de proef op de som. Zij kwamen tot de volgende conclusie.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Bij Studio Voetbal hebben ze de situatie nagebouwd met een miniveld. Ze hebben de bal ‘naast’ het veld gelegd. Tenminste zo lijkt het vanuit een bepaald standpunt, net zoals dat het geval was bij PSV-Ajax. Maar wanneer de cameraman gaat bewegen wordt steeds meer duidelijk dat de bal de lijn nog aanraakt. Dit vanwege de bolling van de bal. Het argument dat scheidsrechter Danny Makkelie gebruikte na afloop. De scheidsrechter zei na afloop dat er geen camerabeeld was dat honderd procent uitsluitsel gaf. Terwijl menig supporter toch dacht dat de bal duidelijk over de zijlijn was. Het blijkt optisch bedrog en dus valt langzaam te concluderen dat PSV gewoon terecht de 2-1 om de oren heeft gekregen. Natuurlijk kan de bal nog altijd over de zijlijn zijn gegaan, maar de VAR valt hierin niks kwalijk te nemen. Hij concludeerde terecht dat op basis van één camerastandpunt er geen uitsluitsel is te geven.

Op Twitter zijn er meerdere voetballiefhebbers en prominenten die de proef op de som nemen. Allen komen ze tot de conclusie dat je niet zeker kan weten of de bal helemaal over de zijlijn was. Een conclusie waar Roger Schmidt niet aan wil geloven. De trainer van PSV beweerde op gelijke hoogte te staan met de grensrechter. Hij had met eigen ogen gezien dat de bal over de zijlijn was gegaan. Iets wat natuurlijk nog altijd mogelijk is. Alleen lijkt het erop dat we het nooit zeker gaan weten.

