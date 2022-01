Volgens Willy en René was de bal wél over de lijn: 'Verlies PSV onterecht'

Scheidsrechter Danny Makkelie krijgt ervan langs van de PSV-clubiconen René van Willy van de Kerkhof na de 2-1 nederlaag van 'hun' club in de topper tegen Ajax van zondag. Makkelie stond de 2-1 van Ajax toe, terwijl de bal voordat die belandde bij Noussair Mazraoui over de zijlijn leek te zijn geweest.

"Volgens mij was de bal over de lijn", benadrukte René maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "Als je het moment op tv ziet en je ziet de beelden van de VAR - de videoscheidsrechter - denk je: die bal is uit.

Maar je hebt te maken met de bolling en dergelijke. Ik vond het echter laf van Makkelie dat hij niet de verantwoordelijkheid nam om zelf te gaan kijken naar de beelden en zelf te zeggen of de bal volgens hem wel of niet over de lijn was. Dat vond ik een minpunt, van een sowieso zwak leidende Makkelie."

Honderden appjes gekregen

De scheidsrechter wees er na het duel op dat een zijlijn een feitelijk iets is en dat hij daar dus niet zelf naar hoeft te kijken als de VAR aangeeft dat de bal niet volledig over de lijn was.

Willy vindt het wat makkelijk van de arbiter om de schuld zo bij de VAR te leggen. Volgens de middenvelder van weleer was de bal duidelijk over de lijn. "Honderd procent! Voor mij was er geen discussie. Makkelie had zelf kunnen kijken naar de beelden. Natuurlijk is het moeilijk te beoordelen, maar als je de beelden ziet... Ik heb zondag honderden appjes ontvangen met foto's van heel de mikmak. Op basis daarvan moet je toch constateren dat de bal helemaal over de lijn was. Dan had een ingooi gegeven moeten worden."

'Gelijkspel was beter'

René vindt dat PSV geen nederlaag had verdiend. "Ajax was op bepaalde momenten wel beter. Met name in de eerste helft was het een zwakke wedstrijd, maar na de gelijkmaker van Mario Götze waren er toch wel een of twee goede kansen voor PSV. Onder andere voor Ritsu Doan. Maar Ajax kreeg ook een paar mooie kansen."

Broer Willy meent dat dit duel geen winnaar had verdiend. "Een gelijkspel had de verhoudingen het best weergegeven. Het was een leuke tweede helft, maar Ajax was technisch wel wat beter dan PSV. PSV speelde trouwens in een gedurfde opstelling, zonder echte spits en met middenvelder Mario Götze verrassend op die positie, als valse spits."

Volgens de ex-international kenmerkt dit echter ook wel het niveau van de huidige PSV-spitsen, als je als trainer in zo'n wedstrijd geen echte spits in de basis zet. "Daar zal nog wel het een of ander over gekletst gaan worden."

'Scheldpartijen mogen niet overheersen'

Willy schaamde zich overigens voor alle scheldpartijen tijdens de topper. "Zeker in zo'n leeg stadion, dan hoor je alles. Het respect is ver weg, vind ik. Spelers en trainers wensen elkaar het aller-, allerslechtste toe. Dat kan niet. Je bent collega's van elkaar! Het voetbal moet overheersen, niet de scheldpartijen. Daar moet tegen opgetreden worden!"

