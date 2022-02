Zo rijdt Ireen Wüst de beste 1500 meter: 'Gewoon doen wat ze altijd doet'

Ireen Wüst trainde al in Peking op de Olympische baan

De 1500 meter is volgens kenners de moeilijkste afstand in het schaatsen. Volgens datawetenschapper Martijn Willemsen weet Ireen Wüst precies hoe ze haar Olympische race maandagochtend moet rijden. Hij analyseerde 50.000 races om de meest succesvolle opbouw van de 1500 meter te achterhalen. Zijn conclusie is dat Wüst de perfecte opbouw van de 1500 meter beheerst: "Ireen moet gewoon doen wat ze altijd doet."

Bij de sprintafstanden schaats je zo hard mogelijk en bij de lange afstanden zijn er meerdere schema's die tot succes leiden. Alleen voor de 1500 en 3000 meter zijn er wel ideale schema's. Dat blijkt uit onderzoek van de Eindhovense datawetenschapper Martijn Willemsen. Met zijn analyses lukt het zowel amateurs als toppers om hun beste tijd te rijden.

"Ireen weet precies hoe hard ze elk rondje moet rijden."

Het volgen van die schema's is alleen 'verdomd lastig' volgens de datawetenschapper van de Technische Universiteit Eindhoven en het data science instituut JADS. "Ireen Wüst voelt dat heel goed aan. Zij weet precies hoe hard ze elk rondje moet rijden op de 1500 meter om tot het beste resultaat te komen." Dat lijkt eenvoudig als je dag in dag uit traint, maar op de 1500 meter gaat het om tienden en dat maakt het voor toppers als Wüst nog steeds lastig. "Je weet op het ijs niet continue hoeveel sneller of langzamer je bent", legt Willemsen uit.

"Bij haar mindere races dit seizoen was Wüst te gretig."

Wie een goede 1500 meter wil rijden moet hard van start gaan volgens Willemsen. "Je eerste ronde moet een heel klein beetje langzamer zijn dan je volle ronde op de 500 meter." Op die manier verlies je in de twee volgende rondes niet zoveel. Open je te hard, dan kom je jezelf tegen. "De data laat zien dat Wüst bij haar mindere races dit seizoen te gretig startte."

De 1500 meter races van Wüst dit schaatsseizoen

Willemsen vergeleek 50.000 races op de 1500 meter in Nederland van 2015 tot met 2020. "De analyses tonen aan hoe je de afstand het beste kan rijden." Voor Ireen Wüst is er qua indeling van haar race eigenlijk geen winst te behalen volgens de datawetenschapper. "Haar coaches zullen vergelijkbare modellen gebruiken."

"Deze schema's zijn ideaal voor talentontwikkeling."

Het onderzoek van Willemsen, die zelf ook een fanatiek schaatser is, kan veel rijders helpen. "Wie de 1500 meter nog niet helemaal onder knie heeft kan eruit halen hoe je de afstand het beste kan rijden. Het is ideaal voor talentontwikkeling." Hij ontwikkelt een app waarmee iedereen zijn ideale race kan rijden. Schaatsers moeten hun eigen tijden invoeren en daarmee berekent de app jouw ideale schema. "Er zit vaak maar één of twee procent foutmarge in de voorspellingen van het model." Want de app kijkt ook naar rijders vergelijkbaar zijn met jouw profiel en die daarna een betere tijd reden.

"De Japanse Takagi verslaan wordt heel moeilijk."