Na dubbel feest willen vader en zoon Oosting nu vooral over voetbal praten

Thijs Oosting in het shirt van zijn nieuwe club (foto: Orange Pictures).

Joseph en Thijs Oosting praten allebei vol passie over voetbal. Van de kleine details die een wedstrijd kunnen beslissen tot het grotere plaatje en uiteindelijke doelen. Deze week gaat het echter vooral over het feit dat vader en zoon zondag tegenover elkaar staan tijdens Willem II-RKC Waalwijk. Het voelt soms wat ongemakkelijk, het liefst hebben ze het gewoon over voetbal.

Ze begrijpen het wel dat het nu vooral gaat over het duel tussen vader en zoon. En zelf vinden ze het zeker ook speciaal. "Het is bijzonder. Het is leuk, maar ook gek", zegt Thijs. Joseph beaamt dat. “Natuurlijk is het apart. Maar ik probeer er zo min mogelijk aan te denken." Anderhalve week geleden hoefden ze er nog niet over na te denken. Toen was Thijs nog gewoon speler van AZ. "Maar in het weekend ging alles ineens in versnelling zes. Dat weekend was ik in Emmen. Mijn vader was jarig, die werd vijftig. We gingen met de familie uit eten. Ik werd steeds gebeld. Ik heb mijn vader dus de hele tijd op de hoogte gehouden. Hij was heel blij voor mij, dat ik deze stap kon maken. Iedereen was blij: mijn vader, moeder, zus, ooms, tantes, vriendin. Het was echt een leuk moment. De verjaardag van mijn vader en bij mij kwam de transfer rond, het was een soort dubbel feest.” Al snel kwam het besef dat hij kan debuteren in een wedstrijd tegen zijn vader. Is het een probleem dat de familie nu misschien moet kiezen voor wie ze juichen? "Mijn familie denkt nooit in problemen", zegt Joseph. Thijs lacht. "Dat zegt hij vaker. Ik denk dat ze het liefste hebben dat we gelijkspelen en ik een goal maak, zoiets. Dat ze dat het leukste en het beste vinden. Maar zo denken mijn vader en ik natuurlijk niet."

"Thijs probeert zijn droom te verwezenlijken in Tilburg, ik in Waalwijk."

Daar zijn vader en zoon het in ieder geval over eens. “Het is tegen mijn eigen zoon. Maar geloof me, ik wil graag winnen. Thijs probeert zijn droom te verwezenlijken in Tilburg, ik in Waalwijk. De wedstrijd van zondag is belangrijk voor beide. Voor Willem II, maar ook voor ons. Ongeacht de uitslag is hij ’s avonds gewoon welkom bij ons”, zegt de RKC-trainer met een knipoog. Dat laatste is overigens een echt positief punt aan de overstap van Oosting naar Willem II. De afstand wordt een stuk kleiner. "Hij woonde op een behoorlijk stukje, nu kunnen we elkaar regelmatig zien”, zegt Joseph. Thijs geeft aan dat hij vanuit zijn huidige huis een uur en kwartier moet rijden naar de Tilburgse club. “Ik ga iets in de buurt zoeken. Dan wonen we straks op twintig minuten van elkaar. Dan kan ik makkelijker een keer bij mijn vader en moeder gaan avondeten. Dat is een stuk gezelliger, mijn zus zal ook vaker deze kant opkomen.”

"Hij is mijn vader, maar ook mijn beste vriend."

De aanvallende middenvelder, die ook als spits en linksbuiten kan spelen, kijkt enorm uit naar zondag. Het is aftellen. Wat hij doet als hij zijn vader ziet in het Koning Willem II Stadion? “Hem omhelzen en ik geef hem een kus, daarna gaan we weer verder. Ik heb een goede band met mijn vader. Hij is mijn vader, maar ook mijn beste vriend. Ook al zijn we zondag een soort aartsrivalen, ik geef hem een knuffel. En dan zien we elkaar na de wedstrijd wel weer.” Voor Thijs is het naast een duel met zijn vader ook nog eens de wedstrijd tegen zijn oude club. Vorig seizoen speelde hij op huurbasis voor RKC. "De club heeft mij uit een Jong-team gehaald en in de Eredivisie gestald. Daar ben ik ze dankbaar voor. RKC zit voor altijd in mijn hart. Ze hebben het mij gegund en ik heb daar een supertijd gehad”, zegt Oosting junior. “Maar vanaf nu ben ik bij Willem II. En ik ben van plan hier een tijdje te blijven. Op dit moment wil ik gewoon winnen, dat hebben we als club nodig.”

"Verliezen willen we niet natuurlijk, maar als het een keer gebeurt is er geen man overboord."

Waar het bij Willem II een kwestie van moeten is, voelt het bij RKC meer als mogen. Die club kan een grote stap zetten in de richting van lijfsbehoud. “Daar kijk je met een schuin oog naar. Maar wij kijken vooral naar het proces waar we nu in zitten. Na de winter komen we goed voor de dag. We hebben geloof in ons plan en in elkaar. Het klinkt misschien makkelijk, maar we houden ons bij winst of verlies aan het plan. Verliezen willen we het liefst niet natuurlijk, maar als het een keer gebeurt is er geen man overboord.” In de volgende speelronde hebben ze allebei een Rotterdamse tegenstander. Willem II speelt dan tegen Sparta, RKC ontvangt Feyenoord. Ze kijken er allebei eigenlijk al een beetje naar uit. Dat het niet meer over Oosting tegen Oosting gaat. "Het is lekker als we dit gehad hebben en het weer echt over voetbal kunnen hebben", zegt Thijs. Joseph ziet het niet anders. "Aan de voorkant probeert iedereen het beladen te maken, zo probeer ik het zelf niet te zien. Ik richt me op RKC."