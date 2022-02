Seksclub moet blijven, vinden voetballers: 'Gin kiete, mar tiete'

Huizen op de plek waar nu een seksclub staat? Als het aan de voetballers van Nulandia 5 ligt gaat dat niet gebeuren. ‘’Julia Bar moet behouden blijven, het is erfgoed voor ons’’, zegt één van de teamleden. ‘’Niet voor de seks, maar voor het biertje dat we daar drinken.’’ En daarom hebben ze bij de club een spandoek opgehangen: ‘Gin kiete, mar tiete’.

Het is niet zo dat ze zich schamen voor hun bezoek aan de Julia Bar (waar je via Google Maps binnen kunt kijken), want ze komen er alleen voor een biertje en om een beetje te kijken. ‘’Dat is zo’n twaalf jaar geleden ontstaan. We waren wezen stappen en daarna gingen we nog een biertje doen bij Julia’’, vertelt één van de mannen. ‘’Voor vijftien euro kun je naar binnen en dan krijg je drie consumpties. Het is voor ons gewoon een bruin café.’’

Maar dat bruine café, of eigenlijk seksclub, moet binnenkort plaatsmaken voor huizen. De eigenaar van het pand wil namelijk dat de entree van het dorp Nuland mooi wordt. De uitbater van Julia Bar, Henny van der Loo, moet dus op zoek naar een andere plek voor haar en haar meisjes.