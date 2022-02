Willem II stopt dramatische reeks dankzij scorende debutanten en matig RKC

Na 134 dagen zonder overwinning was er zondag eindelijk weer eens echt iets te vieren bij Willem II. De ploeg van trainer Fred Grim won in eigen huis van een erg matig RKC Waalwijk: 3-1.

Voor de wedstrijd ging het veel over de familie Oosting. Vader Joseph is trainer bij RKC Waalwijk. Zijn zoon Thijs maakte tegen het sluiten van de transfermarkt de overstap van AZ. Hij debuteerde voor zijn nieuwe ploeg in de wedstrijd tegen zijn vader. Het werd een droomdebuut voor de 21-jarige aanvallende middenvelder. Binnen een kwartier had hij al twee doelpunten op zijn naam staan.

Driess Saddiki speelde Oosting na acht minuten strak in. De debutant draaide goed weg en gaf zichzelf daarmee een vrije doortocht richting het doel van RKC-keeper Etienne Vaessen. Oog in oog met de goalie bleef Oosting kalm, met een droge schuiver liet hij het met zo'n vijfduizend fans gevulde Koning Willem II Stadion vervolgens ontploffen.

Vijf minuten na de openingstreffer gebeurde dat nog een keer. Max Svensson gaf de bal goed mee aan Oosting, die de bal vervolgens hard langs Vaessen tegen de touwen knalde. Kort voor rust werd er weer gescoord op aangeven van Svensson. Dit keer was het een andere debutant die voor vreugde op de tribunes zorgde. Jizz Hornkamp kopte de goede voorzet langs een grabbelende Vaessen.

Heel matig RKC

Bij Willem II zag je dat de nieuwelingen in de ploeg zorgde voor frisse energie en de juiste felheid om ieder duel te winnen. De bezoekers, die met de blik op de ranglijst en de resultaten van de laatste weken vol vertrouwen afreisden naar Tilburg, wisten er heel weinig tegenover te zetten. Kort na de 1-0 kreeg Michiel Kramer een enorme kans, maar hij schoot naast het doel van Jorn Brondeel. Verder ontbrak het bij de Waalwijkers aan eigenlijk alles in de eerste helft.

Na rust was het weer Kramer die moest scoren voor RKC. Dit keer was zijn inzet wel binnen de palen, maar het passeren van Brondeel bleek niet genoeg voor een doelpunt. Freek Heerkens, terug in de basis nadat hij bij de laatste zege van Willem II geblesseerd raakte, wist de bal net voor de doellijn langs de paal over de achterlijn te tikken. Het zorgde voor een nieuwe boost bij de Willem II-fans en het voorkwam dat RKC nog wat geloof kreeg in een goed resultaat.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok was het bij zijn derde poging wel raak voor Kramer. De spits glipte tussen een paar Willem II-verdedigers door en passeerde Brondeel. RKC, dat de tweede helft wel iets van verbetering toonde ten opzichte van de eerste helft, kwam verder niet in de buurt van de aansluitingstreffer.

Degradatiestrijd

Na tien competitienederlagen op rij proefde Willem II in Tilburg dus eindelijk weer het zoet van de overwinning. De drie punten zorgen bovendien voor wat lucht in de strijd tegen degradatie. Van plek twee zakte Willem II verder en verder naar beneden. Terwijl de concurrentie de afgelopen weken ook puntjes begon te sprokkelen. Door de winst komt Willem II nu op 21 punten, vijf meer dan nummer zestien Fortuna Sittard. En nog maar op een punt van tegenstander RKC, dat door de verliespartij de opmars van dit kalenderjaar gestopt ziet worden.

