Thijs Oosting gaat na droomdebuut gewoon lekker eten bij vader Joseph

Debuteren met twee doelpunten in het eerste kwartier en je nieuwe club daarmee helpen aan de eerste overwinning na tien competitienederlagen op rij. Het is een hoofdstuk uit een jongensboek. Het verhaal is extra bijzonder voor Thijs Oosting, omdat het tegen de ploeg van zijn vader was.

Los van het feit dat het een hele mooie middag was voor de aanvallend ingestelde middenvelder, was het ook raar. De vreugde was er bij hem, teleurstelling bij zijn vader. Begin dit jaar stonden ze ook tegenover elkaar, tijdens de openingswedstrijd van het seizoen. RKC won toen van AZ, de club die Oosting een week geleden verliet voor Willem II. “Toen won hij, dat is weer rechtgetrokken.”

Terwijl Joseph Oosting tekst en uitleg geeft over de nederlaag van zijn RKC, staat zijn zoon een paar meter verderop met een grote glimlach in de mixed zone van het Koning Willem II Stadion. "Dit is een hele mooie middag. Voor mij persoonlijk, maar ook voor Willem II als club. We staan er weer wat beter voor, hebben nu weer wat lucht. Nu moeten we doorgaan.”

Waar de jongste van vader en zoon met een grote glimlach staat na zijn droomdebuut, heeft senior er niet van kunnen genieten. "Het is heel moeilijk voor mij. Ik ben trainer van RKC en focus op mijn eigen ploeg. Maar het is heel gek dat mijn eigen vlees en bloed bij het andere team voetbalt. Vanavond zal ik het misschien mooi voor hem vinden, maar voor nu is het zwaar klote. Willem II is een concurrent van ons."

“Maar dit is zeker ook raar. Voor ons was dit op dit moment het beste. RKC stond er een stuk beter voor en ze staan nog steeds boven ons. We moeten zorgen dat we ons allebei veilig spelen”, zegt de voetballer. Dat hoopt hij voor zijn vader én RKC, de club die voor altijd in zijn hart zit.

In het stadion hadden de twee elkaar heel kort gezien na het laatste fluitsignaal, later op de avond zien ze elkaar langer. "We hebben elkaar een knuffel en een kus gegeven, vooraf en achteraf. Qua familiebanden heeft dit niks geschaad hoor, ik ga vanavond bij hem eten. Dat mag zeker. Ik mag gewoon aanschuiven. Het is ook het huis van mijn moeder, dus ik ben zeker welkom”, zegt Thijs met een knipoog. “Maar ook als we verloren hadden, was ik honderd procent zeker daar gaan eten.”

Tussen alle vragen over de familiebanden door keek Oosting ook naar zijn doelpunten. Typische Oosting-doelpunten? "Ja, dat denk ik wel." RKC was er door de oefenmeester al voor gewaarschuwd, al wisten de meeste spelers dat al omdat hij vorig seizoen op huurbasis in Waalwijk actief was. "Wij hebben altijd een tegenstandersanalyse met sterktes en zwaktes. Ze weten als geen ander dat hij in de omschakeling snel is. Dat heeft hij vorig seizoen bij RKC laten zien. De kans is dan groot dat hij dit soort kansen maakt. Hij is dodelijk effectief."

Het laatste woord is aan Thijs, die door zijn doelpunten en de winst straalt van oor tot oor. Voor hij zich richting het ouderlijk huis snelt om aan te schuiven bij het eten, kijkt hij naar de toekomst. "Dit smaakt naar meer.”

