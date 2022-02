112-nieuws: automobilist botst tegen vangrail A2 • afrit Best van A58 dicht

04.28

Een automobilist is zondagnacht rond halfvier de macht over het stuur verloren en met zijn auto tegen de vangrail gebotst op de A2 bij Leende. De auto begon daarop te tollen en kwam met de neus in de tegengestelde richting tot stilstand. Het ongeluk gebeurde op de weg van Eindhoven richting Limburg. Er was geen ander verkeer bij betrokken. "Het moet een flinke klap zijn geweest want verspreid over tientallen meters lagen brokstukken in de berm", laat een 112-correspondent weten.