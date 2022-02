Politie gebruikt pepperspray tegen agressieve honden, eigenaars gewond

Agenten hebben zondagavond in Den Bosch pepperspray gebruikt tegen twee agressieve honden. Kort daarvoor vielen de viervoeters een andere hond aan. Toen de eigenaars tussenbeide kwamen, werden ook zij aangevallen. De Bosschenaren moesten vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuis.

Na het incident vluchtten alle drie de honden de wijk in. Na een zoektocht vonden agenten de dieren, die wederom de aanval zochten. Tegen de twee honden zetten zij pepperspray in. Daardoor kon erger voorkomen worden, schrijft een agent in Instagram.

"Het was een hele klus om de honden te vangen. Met gevaar voor eigen veiligheid konden de honden gevangen worden met daarna ondersteuning van onze hondengeleiders."

In beslag genomen

De agressieve honden zijn in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak. Volgens de politie waren veel mensen getuige van het incident. De aangevallen hond maakt het slecht.