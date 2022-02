Coronanieuws: nachthoreca zet ook na ministersoverleg openingsactie door

16.12

Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag gestegen met 149 tot 1493. Datis de grootste stijging sinds eind 2020, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op maandagen liggen de opnamecijfers wel vaker hoger dan de rest van de week, maar een dergelijke grote toename kwam sinds 29 december 2020 dus niet meer voor. In de voorgaande drie dagen daalde het aantal patiënten met corona onder de leden juist, met in totaal 42. Het aantal Covidpatiënten in de ziekenhuizen is nog altijd relatief laag. Ter vergelijking: half december waren het er nog ruim duizend meer dan nu.

In onze provincie was ook sprake van een ferme stijging. Hier liggen nu 201 coronapatiënten in de ziekenhuizen.