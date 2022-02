Huisartsenpost in Oss deze week dicht door corona-uitval bij personeel

De huisartsenpost in Oss is tot en met vrijdagavond gesloten, omdat veel medewerkers zijn uitgevallen vanwege het coronavirus. Mensen die in de regio Noordoost-Brabant naar een huisartsenpost moeten, kunnen de komende dagen terecht in Den Bosch en Uden.

Dat heeft Huisartsenposten Oost-Brabant maandag besloten. Harrie Geboers, voorzitter van de Raad van Bestuur licht toe: “Op deze manier kunnen we kwalitatief goede zorg blijven leveren, maar helaas vanuit minder posten. Zo zorgen we er wel voordat de patiëntenzorg niet in gevaar komt. De maatregel past in het crisisplan van de organisatie.”

De hoop is dat de sluiting van de post in Oss van korte duur is. In de loop van de week wordt bekeken wat er na vrijdag gaat gebeuren.

De werkwijze van de huisartsenpost verandert de komende dagen niet. Mensen met medische spoedvragen buiten de reguliere uren kunnen bellen en dan wordt bekeken of eventueel een bezoek aan de huisartsenpost nodig is of dat er een huisarts aan huis moet komen.