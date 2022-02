Overvallers dringen binnen bij huis in Tilburg en dreigen met vuurwapen

Agenten in overleg na de overval in een huis aan de Muiderslotstraat in Tilburg (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Twee vrouwen en een man zijn zondagnacht overvallen in een huis aan de Muiderslotstraat in Tilburg. Rond halfeen werd bij het huis aangebeld. Toen de deur werd geopend, drongen verschillende overvallers het huis binnen. Hoeveel overvallers er precies waren, is niet duidelijk maar de politie denkt drie of vier.