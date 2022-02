Wereldwijd complimenten voor gouden Ireen Wüst: 'Incredible!'

Van New York tot Peking; overal komt de sportwereld superlatieven tekort voor de fenomenale en unieke prestatie van Ireen Wüst. Ze pakte in Peking weer goud op de 1500 meter. “Wat een knock-out deelde Wüst uit zeg, wat een tik!”, stelt BBC-sportcommenator Wilf O’Reilly. Op social media wordt de Goirlese overladen met complimenten.

Het is haar zesde gouden medaille. Ze haalde die plakken verdeeld over vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen en is de eerste sporter die dit ooit voor elkaar heeft gekregen.

De prestatie oogst niets dan lof. De vermaarde krant New York Times was er snel bij, net als de Duitse ZDF en Pieter van Vollenhoven. Een greep uit alle artikelen.