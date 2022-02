Baasjes dolblij: vermist hondje Bodie na 192 dagen weer thuis

Bodie is na 192 dagen weer thuis (foto: Bokai Speurhonden).

Maar liefst 192 dagen was hondje Bodie uit Almkerk vermist. Maar hij dook op bij een dierenarts, die zijn chip controleerde. Zijn baasjes zijn in elk geval dolblij dat Bodi terecht is.

Rob Bartol Geschreven door

De pup verdween eind juli uit de achtertuin van baasjes Anne en Bastijn. Vermoedelijk werd het diertje meegenomen. “We hebben maandenlang gespeurd”, vertelt Carolien van Santen, van Bokal-speurhonden. Zij was vanaf het begin bij de mysterieuze verdwijning betrokken.. “De eerste dagen hebben we met speurhonden in de buurt gezocht en daarna is de zoektocht maandenlang doorgegaan op Facebook. Berichten over Bodie zijn duizenden keren gedeeld.”

"Wij weten heel veel niet. Er zijn heel veel vragen.”

Het verlossende nieuws dat Bodie was teruggevonden, kwam zaterdag. “Zaterdagochtend rond tien uur kregen de baasjes ineens een telefoontje binnen van mensen die aangaven vermoedelijk Bodie te hebben." Anne en Bastijn vroegen direct om foto's. Ook vroegen ze de mensen aan de andere kant van de lijn om naar een dierenarts te gaan. Dankzij de chip die Bodie droeg, kon worden vastgesteld dat het inderdaad om het jonge hondje ging.

Bodie als pup. Ze verdween in de zomer van 2021, maar is weer thuis!

Waar Bodie is teruggevonden en hoe ‘die mensen’ aan de pup kwamen blijft onduidelijk. “Dat mogen wij niet zeggen”, aldus Carolien. “Maar wij weten heel veel niet,. Er zijn heel veel vragen. Vragen waar ook wij het antwoord niet op weten. Het belangrijkste is dat Bodie weer thuis is. Thuis na 192 dagen.” De baasjes van Bodie hebben een facebookpost geplaatst over de terugkeer van hun hondje. “Wat belangrijk is om te weten, is dat er mensen zijn die Bodie op een zeer bijzondere manier weer bij ons terug hebben kunnen brengen. Dit was niet gebeurd zonder een bijzonder goede intuïtie, gevoel voor onrecht en een bijzonder groot (dieren)hart.”

“Ze is ietwat zenuwachtig, maar gelukkig nog net zo vrolijk en enthousiast."

Carolien van Santen bedankt namens de familie nadrukkelijk al die duizenden mensen die hebben meegezocht naar Bodie. De baasjes zelf laten via Facebook weten dat hun hondje in orde is. “Met Bodie gaat alles gelukkig goed. Uiteraard moet ze weer een beetje wennen en is ze ietwat zenuwachtig, maar ze is gelukkig nog net zo vrolijk en enthousiast.” LEES OOK: Baasjes vermiste pup Bodie: desnoods afstand doen als ze in goed nest zit