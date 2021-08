Baasjes vermiste pup Bodie: desnoods afstand doen als ze in goed nest zit

Anne en Bastijn van Breugel uit Almkerk zijn ten einde raad nu hun pup Bodie al bijna een maand vermist is. Het dier verdween uit de achtertuin maar een uitgebreide zoekactie leverde tot dusver niets op. De baasjes doen nu op Facebook een ultieme poging hun huisdier terug te vinden.

De verdwijning van Bodie is volgens het stel niet zomaar een gevalletje van een weggelopen huisdier. Dat baseren ze op de resultaten van de zoekactie. "De speurhonden lijken aan te geven dat jij bent mee genomen. Ook het zoeken met heel veel mensen in de omgeving en de inzet van een drone heeft helaas niks opgeleverd."

De baasjes van Bodie hopen dat iemand aan de hand van het signalement duidelijkheid kan scheppen. Bodie is een bruine bordercollieteef met een witte voorpoot. De pup is inmiddels 12 weken oud.

Anne en Bastijn houden er rekening mee dat de pup op of na 28 juli is verkocht. Ze leven liever in de wetenschap dat hun hond in een goed nest is terechtgekomen, dan de huidige onzekerheid. Degene die de hond heeft overgenomen, mag haar desnoods houden. Als ze Anne en Bastijn maar iets laten weten.