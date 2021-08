Geschokte reacties op dood gestolen hond Tycho: 'Heb tranen in mijn ogen'

Henny en haar zus Ellen hoopten dat ze Tycho levend zouden terugvinden (foto: Henny). vergroot

Geschokt en woest. Zo reageren mensen op het nieuws dat de hond Tycho, die woensdagochtend werd gestolen toen hij werd uitgelaten in natuurgebied Herperduin bij Oss, donderdagavond dood is teruggevonden. "Wat een wereld waarin we leven, zo triest..."

Baasje Henny liep woensdag met Tycho door het natuurgebied langs het water toen drie mannen de border collie - die daar los mocht lopen - ineens naar zich toe riepen, de hond aanlijnden en ermee vandoor gingen.

Vreemde taal

Henny ging nog achter de verdachten aan, maar toen kwamen twee van hen op haar af. Wild gebarend en schreeuwend in een vreemde taal. Uit angst ging ze daarop terug naar haar auto. Vervolgens waarschuwde ze haar zus, die in de buurt van het natuurgebied woont. Ze deden meteen aangifte, doorzochten het gebied en deden een oproep op Facebook.

Even leek het erop dat Tycho terecht was. Iemand had in Nistelrode een foto gemaakt van een hond die heel veel op hem leek, maar het bleek niet om de viervoeter van Henny te gaan. Donderdagavond volgde het trieste nieuws dat Tycho dood was teruggevonden.

'Rust zacht, lief beestje'

"Ik word hier zo woest en verdrietig van dat ze dit het prachtige beestje hebben aangedaan en de baasjes achterlaten met onwijs veel verdriet", laat Susan weten op Facebook. "Wat een zieke wereld leven we in."

Ellen heeft geen woorden voor wat Tycho overkomen is. "Ik heb tranen in mijn ogen staan. Wat een rotte mensen bestaan er hier op deze wereld. Iemands lieve trouwe viervoeter afnemen. Rust zacht, lief beestje."

Lange lijdensweg

"Dit geloof je toch niet!", verzucht Petra. "Dat je verdorie nog niet eens veilig een wandeling met je hondje kunt maken..." Miranda adviseert: "Ga niet meer alleen naar een wandelgebied, het wordt steeds gekker."

Thijs noemt wat de hond is overkomen 'in- en in triest'. "Dat je mensen zo in rouw kunt dompelen. Het schijnt vaker voor te komen dat honden op deze manier gestolen worden als 'voer en vermaak' voor vechthonden", laat hij weten. "Echt bedroevend." Patricia durft er niet aan te denken wat het arme dier heeft moeten meemaken bij 'deze drie vreselijke kerels'. "Rust zacht, Tycho. En voor jouw baasjes heel veel sterkte!"

Eric noemt de daders 'zieke geesten' en Marianne laat weten: "Ik gun deze mensen een lange lijdensweg."

