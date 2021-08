Gestolen hond Tycho dood teruggevonden door speurhond

Henny en haar zus Ellen hoopten dat ze Tycho levend zouden terugvinden (foto: Henny). vergroot

Tycho, de hond die woensdagmorgen bij het uitlaten werd gestolen in natuurgebied Herperduin bij Oss, is donderdagavond dood gevonden. Het dier werd in het buitengebied van Nistelrode aangetroffen door een speurhond. Tycho is voor forensisch onderzoek weggebracht en ook de politie is ingeschakeld.

Henny Vogels uit Schaijk liep woensdag met Tycho door het natuurgebied toen drie mannen er met haar trouwe maatje vandoor gingen.

"Henny is volledig overstuur naar mij gekomen."

De vrouw was ten einde raad. "Henny is volledig overstuur naar mij gekomen", vertelde zus Ellen, die in de buurt van het natuurgebied woont. "We hebben aangifte gedaan bij de politie en een oproep op Facebook gezet. Ook om andere mensen te waarschuwen. Dit mag niemand meemaken."

Na de beroving hebben de zussen de hele omgeving afgezocht en ook diverse andere mensen hielpen mee Tycho te vinden. Onder anderen vrijwilligers van 'Waar is onze Angel?', Stichting Asar Zoekhonden en @Dino'sDogSearch staken er veel tijd in. Tycho werd uiteindelijk opgespoord door Ezra, een hond van @Dino'sDogSearch.

"Alle inzet heeft niet mogen baten."

"We hebben twee dagen intensief gezocht, maar het heeft niet mogen baten", meldt een woordvoerder van 'Waar is onze Angel'. Deze vrijwilligersorganisatie komt in actie om dieren die vermist zijn, terug te vinden. Volgens de zegsman wisten drie speurhonden onafhankelijk van elkaar de vindplaats aan te wijzen.

"Toen we hem vanavond vonden, hebben we de chip uitgelezen. Toen bleek dat het inderdaad om Tycho ging, is Henny door de dochter van Ellen gebeld. Vervolgens zijn Henny en haar man naar de plek gekomen en daar herkenden ze hun hond", aldus de zegsman. Volgens hem was het verdriet bij het stel gigantisch groot. Hij zegt dat de politie er werk van gaat maken, omdat er sprake lijkt van een misdrijf.

