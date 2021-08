'Let goed op je hond', waarschuwt Hondenbescherming na de dood van Tycho

Tycho, die vorige week dood werd teruggevonden (foto: Henny). vergroot

Let goed op je hond. Hiervoor waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming. De organisatie vraagt om extra oplettendheid na onder meer de diefstal en de dood van Tycho. De hond van Henny uit Schaijk werd vorige week gestolen en later teruggevonden in natuurgebied Herperduin bij Oss.

Directe aanleiding voor de oproep is een vergelijkbare poging, eerder deze dinsdag in Ridderkerk. Na een worsteling met de eigenaresse kozen de dieven het hazenpad, maar de schrik was enorm, zo meldt de Koninklijke Hondenbescherming.

De organisatie noemt de gebeurtenissen ‘bizar’ en ‘vreselijk’.

Op Facebook geeft ze alle hondenbaasjes een aantal adviezen:

let goed op je hond,

laat je hond niet onbeheerd achter bij winkels,

laat je hond niet zonder toezicht in je tuin,

houd je hond tijdens wandelingen dicht in de buurt.

