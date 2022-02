112-nieuws: dodelijk ongeval N279 • auto gelanceerd na inhalen

15.08

Bij de aanleg van een glasvezelkabel is dinsdagmiddag een gasleiding geraakt op de Oude Schoolstraat in Drunen. De bandweer was snel ter plaatse om het gat in de gasleiding te dichten. Het kapotte stuk is vervangen door Enexis.

Volgens een 112-correspondent is dit de derde keer in een dag dat een gasleiding wordt geraakt bij de aanleg van een glasvezelkabel. Eerder op de dag was het al raak in Haarsteeg, op de Heusdenseweg en op de Haarsteegsestraat.